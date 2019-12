FAMILIARES DE EMILIANO ZAPATA DEMANDARÁN A PINTOR Y A BELLAS ARTES

Familiares de Emiliano Zapata ya preparan una demanda contra el artista Fabián Cháirez y contra Bellas Artes, luego de que expusieran la pintura “La Revolución” donde aparece el militar portando unos tacones y un sobrero rosa montado en un caballo con una erección.

En rueda de prensa, Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, manifestó que la pintura es una burrada.

“Venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro General en Bellas Artes. Un pintor desconocido que creo que quiere fama al sacar a nuestro general de gay. Como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir”.

“Estamos armando la demanda, pero para nosotros, como familia, es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. Yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir”, declaró.

Cabe destacar que la obra se denomina “La Revolución” y es de Fabián Cháirez, y forma parte de la exposición “Emiliano. Zapata después de Zapata”.

La exposición estará hasta el 16 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).