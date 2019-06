FANÁTICO INTENTA BESAR A LA FUERZA A MILEY CYRUS

Durante su gira en Barcelona, Miley Cyrus fue víctima de acoso por un desconocido que intentó jalarla del cabello y besarla.

La cantante caminaba al lado de su esposo Liam Hemsworth, y en el momento en el que salían de su hotel los fans intentaron aproximarse a la pareja para tomarles una foto o pedirles un autógrafo.

En las primeras imágenes del video, Miley luce sonriente y divertida ante el público, hasta que un hombre se acerca por su lado izquierdo y la jala del cabello para acercarse más.

Miley intenta alejarse y es en ese momento que el hombre la abraza contra su voluntad, y la jala para besarla en la boca. Liam, quien va adelante, voltea confundido y abraza a Miley para que entre primero al automóvil.

Miley Cyrus was attacked and kissed by a man in a mob of fans, when trying to enter her car. pic.twitter.com/UT4iMYTxc8

