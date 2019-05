FEDERALIZACIÓN EN MATERIA DE SALUD LESIONA A CIUDADANOS

Ante el planteamiento expreso mediante un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal a no retrasar más la emisión de la convocatoria para la adquisición de medicamentos, que hiciera la diputada priista Karla Toledo Zamora, legisladores de la bancada “morenista” intentaron justificar la falta de medicamentos bajo el argumento del “huachicoleo” y que ya hay pláticas con tres laboratorios para hacer llegar los medicamentos.

En la cuarta sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, con la asistencia de 31 diputados, se aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa para reformar y adicionar algunas fracciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Campeche, para fomentar una cultura preventiva y disminuir el grado de vulnerabilidad al fenómeno global del cambio climático, e instrumentar mecanismos de convergencia entre sociedad y gobierno para contar con medidas de adaptación y mitigación.

Luego de hacer del conocimiento del pleno dos iniciativas, para reformar y adicionar diversos numerales al Código Civil del Estado de Campeche y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se turnaron a Comisiones para revisión y análisis, en el punto de asuntos generales, la máxima tribuna del estado fue escenario para que, aunque de manera mesurada, diputados del PRI y Morena, “intercambiarán” opiniones sobre la falta de medicamentos, ante la petición de exhorto para que no se modifique la fecha de publicación de la convocatoria para la adquisición de medicamentos, pues hay más de 120 mil personas afectadas en el país.

Los morenistas señalaron que la federalización en la adquisición de medicamentos es incluye a ocho entidades, entre ellas Campeche, y que no se ha hecho porque el “huachicoleo” detectado y que atrasó el proceso, aunque ya hay pláticas con tres laboratorios para su elaboración, así como el que el esquema de “federalización” es nuevo y que hay medicamentos que “no existen” y no están en el cuadro básico, lo que no impide que haya un “esquema de evaluación” y que la situación de los medicamentos no perjudica el desenvolvimiento de las Secretarías de Salud en el país.

Sus argumentos fueron rebativos por los tricolores, quienes indicaron no hay ni siquiera publicación de la convocatoria por lo que no puede haber platicas si no se conocen las reglas, y el planteamiento concreto es no se posponga más esta acción, pues no puede pedirse esperar cuando de la salud de los ciudadanos se trata.

Plantearon exhortar a todos los Congresos estatales del país para entablar un diálogo con sus homólogos federales o el Gobierno Federal para que se dé la fecha precisa de la publicación pues hay 124 mil ciudadanos afectados.

-La federalización es un tema que ha hecho que no lleguen los recursos al estado de Campeche por lo que se le brinda atención a la población con recursos estatales. Cuando se hacen compromisos se tienen que cumplir puntualizó el diputado Alvar Ortiz Azar, quien recordó que con “bombo y platillo” la actual administración federal aseguró se iba a resolver el problema de falta de medicamentos, pero ha pasado el tiempo y no se ha hecho.