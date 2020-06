FGR concluye que PAN no sufrió de espionaje; senador lo señala de intento de carpetazo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que dictaminó que no hubo espionaje en el Senado, luego el Partido Acción Nacional (PAN) denunciara espionaje en el mes de marzo, ya que habían encontrado micrófonos en sus oficinas.

La Agencia de Investigación Criminal de la FGR, realizó un informe donde detalla que las indagaciones iniciaron el 5 de marzo de 2020, después de que los senadores del PAN denunciaran presunto espionaje.

Tras las investigaciones, la FGR determinó que los tres micrófonos hallados forman parte de un total de 58 micrófonos adquiridos e instalados desde 2012 para el Sistema Parlamentario de Audio y Video, con conocimiento de todos los grupos parlamentarios de la Legislatura LXI, particularmente del PAN que era fuerza mayoritaria.

“Los micrófonos encontrados en la sala de reuniones del GPPAN estuvieron colocados en el plafón de la sala de juntas del grupo parlamentario del PAN y fueron instalados al mismo tiempo que los otros 58 micrófonos durante la construcción de la nueva sede y como parte del equipamiento tecnológico, y se entregaron a los responsables del Senado mediante el acta de recepción parcial provisional de fecha 31 de julio de 2012, debidamente firmada por los funcionarios administrativos que en esa época tenían la responsabilidad para tal efecto”, detalla el informe.

Esto es parte de la nueva información sobre los micrófonos: se instalaron entre 2011 y 2012. https://t.co/RGIfPVJtJM — Senadores Morena (@MorenaSenadores) March 11, 2020

Tras dicho informe de la FGR, el senador panista Damián Zepeda lo calificó como “una vacilada”.

“De ser cierto lo que ahí dice, es una vacilada y no es más que un intento de carpetazo y de una falta de seriedad en la investigación”, dijo en una videoconferencia de prensa.

“Lo único que yo leo en este documento que vemos es repetida la versión oficial del Senado, de Morena, de que pues esos micrófonos se compraron no sé cuándo y que una entrega de antes. En ningún momento hay una entrega a este grupo parlamentario, nadie está poniendo en duda si los compraron o no antes, si los iban a poner y no los pusieron, pues eso no es relevante (…) Nosotros no tenemos ninguna duda, ninguna duda, esos micrófonos no estaban y después aparecieron. Así que qué lamentable“, agregó.

Vacilada e intento de carpetazo la opinión filtrada de FGR sobre espionaje a @SenadoresdelPAN La realidad es simple: entramos, revisamos profesionalmente, NO había nada, después aparecen micrófonos, algo que decir de ello? Porque entregamos dictamen de revisión… Una vergüenza! pic.twitter.com/oimjuM1QPI — Damián Zepeda (@damianzepeda) June 8, 2020

Por su parte, senadores de Morena y simpatizantes, celebraron las conclusiones de la FGR utilizando el hashtag #SíFueMontaje, el cual se volvió tendencia.

#SíFueMontaje la Fiscalía General de la República determinó que los micrófonos encontrados en las oficinas de @SenadoresdelPAN eran parte del mobiliario; ellas y ellos sabían que estaban ahí. En ningún momento se violó la privacidad. #ElPANMintió https://t.co/U3GifD97N5 — Soledad Luévano (@SoledadLuevano) June 8, 2020

El informe de la @FGR descarta contundentemente la hipótesis del espionaje que denunció el PAN en el Senado y ratifica que lo que hubo ahí fue un burdo montaje; si no hay delito que perseguir es hora de seguir adelante. pic.twitter.com/7988uvt9wa — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 8, 2020

Porque claro que yo no sé nada de "criminalística" pero EN MI OPINIÓN BASADA EN SERIES, puedo decir que si encuentras evidencias de un delito, no tomas la evidencia literal y haces algo como esto, denuncias antes.

😌 Y ya dictaminaron que #SiFueMontaje https://t.co/u6F7EjqsWm — Paloma Valadez (@PalomaValadez) June 9, 2020

#SiFueMontaje

Cuando los del Pan quedan al descubierto. pic.twitter.com/iS7xPZBQW5 — Hablemos De (@Hablemodetodoo) June 9, 2020