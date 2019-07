FIRMA GUATEMALA ACUERDO PARA SER “TERCER PAÍS SEGURO”

La Casa Blanca de Estados Unidos anunció este viernes que llegó a un acuerdo con el gobierno de Guatemala para que se convierta en el tercer país seguro en materia de migración.

En redes sociales, la dependencia informó que el acuerdo ya fue firmado en la Oficina Oval.

Trump dijo a periodistas que el acuerdo facilitará el acceso de trabajadores agrícolas a empleos en el sector en Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, iba a firmar un acuerdo con Trump la semana pasada, pero canceló su viaje a Washington un día antes de que la corte constitucional del país bloqueara la idea del mandatario de hacer la declaración.

Como respuesta, Trump amenazó con aplicar una “prohibición”, aranceles y comisiones a las remesas.

Trump ha estado intentando que países como Guatemala tomen medidas para frenar el flujo de migrantes centroamericanos que viajan hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde han rebasado la capacidad de las autoridades locales, en una situación que amenaza el compromiso de campaña del mandatario de poner fin a la inmigración ilegal.

Ante ello, el gobierno de Guatemala lanzó un comunicado.

.@realDonaldTrump: The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office.

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019