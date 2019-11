FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA TRECE EXPEDIENTES

Tenemos asuntos que estamos investigando, en los que hay algunos funcionarios públicos o no serían asuntos que tuviéramos que atender; hay 13 que son aquellos que tienen posibilidad de llegar con un juez, señaló Silvia Moguel Ortiz, nueva titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, tras rendir protesta ante el pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Agregó tienen 192 asuntos que son carpetas auxiliares, y se investiga el caso del Instituto Estatal del Transporte al tiempo que aclaró que para cualquier investigación se requiere del apoyo de quien denuncia, pues “por nosotros solos, no podemos hacerlo”,

Aseguró la Fiscalía Anticorrupción mantendrá una política de puertas abiertas y garantizó a los campechanos que tendrá una actuación apegada a Derecho, con respeto total para los ciudadanos.

Más adelante, sobre el presupuesto para el próximo año, comentó el área administrativa ya trabaja en el tema con la Secretaría de Finanzas, y agregó habrá capacitación sobre todo en investigación.

-Hay que entender que los delitos de corrupción no se investigan de la misma forma que los delitos de la “delincuencia común” pues no es lo mismo investigar un asesinato que un hecho de corrupción o un robo con hecho de corrupción, las investigaciones son diversas y las líneas de investigación mayores y eso lleva un tiempo. No son asuntos en flagrancia sino de años cuando se puede detectar algún problema y hay que buscar cierta información de años, lo que es un poco más tardado, pero no quiere decir que no se haga.