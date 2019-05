FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN YA RECIBIÓ MÁS DE CIEN QUEJAS

En los primeros cuatro meses del año en curso, hemos alcanzado una cifra similar a la registrada el año pasado, y estamos convencidos que la ciudadanía responde al trabajo que realizamos, aseguró José Ángel Paredes Echavarría, Fiscal Anticorrupción, quien estimó superan ya los cien casos de quejas, al tiempo que señaló en ambos casos se encuentra en trámite.

En entrevista, Paredes Echavarría señaló las quejas son por diferentes tipos de delitos, algunas de ellas por corrupción,y otras son asuntos que dijo se envían a los diferentes órganos de control interno tanto de dependencias como de Ayuntamientos e inicien el trámite de investigación administrativa.

Recordó que la Fiscalía inició operaciones a partir de enero del 2018, por lo que los asuntos que pudieran darse en años anteriores, se siguen tramitando en la Fiscalía General del Estado, por mandato legal, según disposiciones del Congreso del Estado.

Por lo que respecta a las denuncias en contra del ex director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, el funcionario estatal dijo no puede precisar el nombre de alguna persona que haya sido denunciada o acusada pues la ley le prohíbe y obliga a guardar reserva sobre los nombres de asuntos que recibe.

-Como Fiscal Anticorrupción realizamos investigaciones y si indicamos que hacemos en estos momentos, estamos dando elementos que no se debe hacer. No puedo hablar en particular sobre un caso a menos que ya esté judicializado.

Finalmente, señaló que la Fiscalía rendirá cuentas al Congreso del Estado, que fue quien nombró a sus integrantes y que está abierta a recibir cualquier denuncia.