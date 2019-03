FISCALÍA INVESTIGA QUIÉN TRAMITÓ TARJETONES ILÍCITOS

La Fiscalía General del Estado de Campeche(FGECAM) investiga, quién o quiénes y para qué fin fueron solicitados los más de 2 mil tarjetones del Instituto Estatal del Transporte (IET) a la empresa yucateca proveedora, destacó el Fiscal Juan Manuel Herrera Campos, señalando que se llamará a declarar a quien sea necesario.

“Lo que nosotros tenemos es que se detectó que una persona manda hacer tarjetones para distribuirlos de manera ilícita, lo que no está determinado es a quién o a quiénes se los entregaron, probablemente no los hayan distribuido, se requiere del avance de la investigación para ver que ocurrió”.

Por otra parte, Juan Manuel Herrera Campos opinó respecto a una carta en la que trascendió, se acusa al líder sindical de Los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha como el presunto responsable del asesinato del ex líder Juan Carlos González, dijo que hasta el momento no se ha sumado este supuesto escrito a la carpeta de investigación.

“Habría que verla, nosotros no tenemos nada oficial de eso, no he tenido oportunidad de leerle, en cuanto nos llegue tomaremos una determinación, hay que ver si su contenido es de relevancia para el derecho penal, me llama la atención que se maneje a nivel de medios de comunicación y no a través de las vías legales, sobre todo después de tanto tiempo”.