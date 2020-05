Fox: No veo ninguna curva aplanada

Como ya ex costumbre, el expresidente de México, Vicente Fox, volvió a usar sus redes sociales para criticar al Gobierno Federal.

El exmandatario criticó la estrategia del Gobierno Federal en contra del Covid-19, al asegura que no ve ninguna “curva aplanada” .

Fox dijo que hasta la fecha no ve ninguna curva aplanada en el país. ¿Qué significa aplanar la curva?

Y es que López-Gatell explicó que aplanar la curva no quiere decir que sea plana como una mesa, ya que si fuera plana ya no sería curva y ya no sería epidemia.