Fracasa filtro sanitario en Hampolol

El filtro sanitario que se había instalado en las comunidades de Hampolol, Bethania y Chemblás terminó por fracasar ante la resistencia de las personas que aunque no viven en estos lugares tienen terrenos que visitan cada fin de semana y a quienes se les exhortó no continuar viajando para no poner en riesgo a la población, así lo manifestó la Presidenta de la Junta Graciela Pech Pavón.

Precisó que desde que inició el confinamiento se trató de acatar las medidas sanitarias impuestas por la autoridad de salud pero fue inútil ya que la gente se opuso y terminó en agresiones verbales y físicas contra los encargados del filtro.

Además la presidenta indicó que los dueños de los terrenos de las comunidades que pertenecen a la junta pretendían que sea la junta quien pague por los robos y demás daños que pudieran tener al no poder ingresar los fines de semana a los poblados a cuidar sus bienes.

Graciela Pech Pavón consideró que los pobladores de estas tres comunidades se encuentran prácticamente a su suerte, y cada familia que así lo considera toma por su cuenta algunas medidas para evitar ser contagiados por Covid-19.