FSTSE pide que burócratas cuenten con pruebas para detectar casos de coronavirus

El líder de la FSTSE, Joel Ayala, dijo solicitó a la Secretaría de Salud, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar que los 600 mil trabajadores al servicio del Estado cuenten con pruebas para detectar casos de covid-19 y evitar riesgos en los centros de trabajo.

Señaló que se deben instalar módulos en todo el país para realizar las pruebas a los trabajadores integrantes de la FSTSE.

Enfatizó que en este tema no puede “existir el no. Aquí lo que existe es el esfuerzo conjunto” para que el regreso a actividades no altere el orden y se convierta en “una catástrofe mayor” por el incremento en contagios de coronavirus.

Ayala recordó que son dos millones de trabajadores al servicio del Estado, sin contar a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni a los sindicalizados del IMSS, que no están dentro de la Federación.