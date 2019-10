“FUNCIONARIOS DE CORBATA” LOS QUE OLVIDAN AL CAMPO, SEÑALAN

Luego de considerar deplorable que el Gobierno Federal haya aplicado un recorte del 30 por ciento a los programas al campo en su propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2020, Ambrosio López Delgado, secretario general de la Unión de Productores de Caña en Champotón, calificó de “funcionarios de corbata” a quienes elaboraron ese documento, porque “desconocen realmente lo que es el campo”.

Señaló se afectan todos los sectores productivos, no solo los que se dedican al cultivo de maíz, cuya situación manifestó es sumamente difícil en estos momentos, por la escasez de agua en el presente año, al tiempo que criticó que la Comisión Nacional del Agua no considere como siniestradas las más de 45 mil hectáreas afectadas este año.

–Eso solo demuestra que quienes aplican criterio son “funcionarios de corbata” no solo porque hacen una propuesta de presupuesto federal para el próximo año que minimiza la importancia del campo mexicano para producir alimentos, y al no haberlos en cantidades suficientes, se tendrán que importar, pero sobre todo porque puede darse un problema social de magnitudes que no quieren ver.

-Es una desgracia que no haya funcionarios y políticos en las dependencias federales que conozcan las necesidades de los sectores productivos, lo que traerá mayor pobreza que no se resolverá con programas asistencialistas; sin apoyo al campo no habrá alimentos suficientes y el problema no solo será social, también de seguridad –finalizó.