GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA COMPARTEN FOTO CACHONDA

Gabriel Soto e Irina Baeva siguen sorprendiendo a los usuarios con sus muestras de cariño y recientemente la feliz pareja ha dejado a un lado el escándalo y se mostraron muy románticos durante sus vacaciones, ambos presumieron cuerpazo.

Luego de dar a conocer que su relación va viento en popa, diversos usuarios aún no han olvidado la traición que hizo el famoso con su ahora exesposa Geraldine Bazán, debido a que la rusa fue la tercera en discordia del matrimonio de ambos; sin embargo, la actriz ha superado a su ex, pero, en cuestiones del amor no le ha ido bien pues ha revelado que su romance con Santiago Ramundo llegó a su fin.

Por lo pronto Bazán disfruta de la compañía de sus dos hijas, mientras que Soto luce más enamorado que nunca de Baeva, y es que, ambos han compartido una fotografía en redes sociales presumiendo el gran amor que se tienen y a pesar de los fuertes comentarios y la diferencia de edades, siguen demostrando que su noviazgo va en serio.

En la imagen se aprecia a los dos famosos disfrutar de un día soleado en la alberca, lo cierto es que aquella fotografía los famosos se muestran muy “cachondos” pues la mirada penetrante que se hacen, demuestra lo enamorados que están.