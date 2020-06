Ganaderos enfrentan crítica situación por paso de Amanda y Cristóbal

El paso de las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal” fue un duro golpe para la ganadería en la entidad, hay afectaciones tanto en la zona Sur como en la Norte, pero se podrán cuantificar, hasta que baje el nivel de las aguas. Lo que sí es que estos fenómenos son algo que no se había presentado antes; generalmente los Ciclones o Huracanes se registraban en los meses de septiembre y octubre, señaló Omar Arjona Ceballos, presidente de la Unión Ganadera Regional Campeche.

-No hemos cuantificado daños porque sería irresponsable dar datos en estos momentos, hasta que no baje el agua podremos cuantificar… hay mucho ganado ahogado. No tenemos datos precisos todavía y nuestra situación es muy crítica, no solo en la zona sur, también en la parte norte, Hopelchén, Tenabo, tenemos problemas.

-Fue un golpe muy duro porque en esta época jamás se había presentado un fenómeno así, por lo regular se dan en septiembre y octubre. Estamos saliendo de una temporada de secas muy fuerte y los potreros están bajo el agua y se pierde todo el pasto.

Señaló, se requiere apoyo para restablecer praderas con semilla de zacate y vacunas porque advirtió vendrán enfermedades y debe vacunarse al hato por la posible neumonía, además de alimento, melaza, silos, pacas.

Comentó el hato es de 750 mil cabezas y añadió el secretario de Desarrollo Rural, Ignacio España Novelo, ya comenzó a recorrer las zonas afectadas.