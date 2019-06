GOBERNADOR: CFE REACTIVARÁ SERVICIO DE SEMÁFOROS

Gracias a la intervención del gobernador Carlos Miguel Aysa González, ante la superintendencia de la Comisión Federales de Electricidad en la ciudad de Mérida, Yucatán, se reactivarán los semáforos en la ciudad de San Francisco de Campeche, y en su momento oportuno la paraestatal presentará una demanda para que la autoridad estatal o municipal pague el adeudo.

Informó lo anterior el propio mandatario campechano, quien destacó la sensibilidad de la Comisión para apoyar a los ciudadanos y evitar más accidentes, además de que la Comisión de Derechos Humanos emitirá una recomendación sobre el tema.

-Ya probamos en la Comisión, ante el jurídico, que es responsabilidad del Ayuntamiento; creo que el Ayuntamiento va a pagar porque cuando viene una recomendación, creo también quieren ayudar a la ciudadanía.

-No debe haber problema, van a recapacitar y no pueden dejar sin semáforos a la población; ha habido muchos accidentes, hay hasta un policía lesionado por servir… Tenemos que ser sensibles al llamado, creo que siempre hay que tender la mano amiga y resolver los conflictos por medio del diálogo; a eso fui el sábado y qué bueno que Comisión Federal no oyó al Gobernador, oyó una necesidad del pueblo campechano, y aquí mi reconocimiento –enfatizó y agregó que la dependencia federal activa el servicio y después “verá como cobra”.

Enfatizó el proceso legal continúa y pagará el que deba hacerlo, decisión que tomará el Tribunal, pues el interés del gobierno estatal es que los ciudadanos cuenten con el servicio y puntualizó este conflicto se resolverá por las vías legales “y además, creo que debe de pagar el Ayuntamiento”.

-¿Por qué lo digo? Como abogado, ya revisamos el tema, jurídicamente debe hacerlo el Ayuntamiento; lo ha pagado desde siempre y esta vez no debe ser la excepción, pero, además, lo marca la ley. Y ya presentamos el estudio al jurídico y el jurídico reconoció, ahí en la reunión, que le corresponde al Ayuntamiento.

En otro orden de ideas, sobre el interés de Quintana Roo por reabrir el conflicto limítrofe con Yucatán, Aysa González puntualizó el Congreso de la vecina entidad no tiene autoridad competente para poner límites, solo la Suprema Corte de Justicia.

-Ya hablamos con las autoridades y ese fue el comentario, nosotros no le vamos a seguir el juego y reabrir una situación que ya está juzgada. Hay que tener calma, cada vez que hacen elecciones, hacen lo mismo.