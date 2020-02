Gobernador pide a presidentes de juntas municipales privilegiar el diálogo

Luego de poner en claro que no se enfrascará en el problema que hay entre presidentes de las juntas municipales de Campeche con el alcalde Eliseo Fernández Montufar, y que su intervención en este conflicto será para ayudar y las cosas se arreglen, el gobernador Carlos Miguel Aysa González, recomendó a los presidentes municipales de la entidad, trabajar con ellos pues son tiempos de unidad, “no de andar enrareciendo el clima que vive Campeche”.

-Voy a tratar de intervenir para ayudar pero yo no me voy a enfrascar… para que haya un pleito se necesitan dos, busquen otro, no cuenten conmigo; voy a ayudar a que eso se disipe, voy a tratar con mi gente e instruiré al Secretario –de Gobierno-, para que los siente y los apoye.

Indicó a los 24 presidentes de las Juntas Municipales, no solo a los de Campeche, les ha dado un millón de pesos para la realización de obras.

El mandatario campechano recomendó a los alcaldes trabajar con los presidentes de sus Juntas Municipales y dejó en claro son tiempos de unidad, no de enrarecer el clima que vive la entidad, su armonía social.

-Les pido a todos vean que hago yo, les tiendo la mano y aquí está la mano para todos, para seguir trabajando para bien –manifestó además de pedir “no amarrar navajas”.

Más adelante, sobre la inconformidad de los pescadores ribereños, quienes la mañana de este martes se manifestaron en las Capitanías de Puerto, señaló de inmediato mandó a buscar al secretario de Pesca, y se trabaja para conseguir una reunión que su administración apoyará para enviar a los pescadores a Mazatlán y plantear este asunto a las autoridades centrales.

Agregó, el próximo viernes se realizará una reunión en la cabecera municipal de Champotón a la que asistirán pescadores de todo el Estado, y comentó ante la posibilidad de una reunión con diputados federales, asistirá si su agenda se lo permite, de lo contrario enviará al secretario.

Por último, comentó en reunión con el Jefe de la Nación el lunes de la semana anterior, le planteó la problemática que enfrenta el sector pesquero en materia de seguridad en las aguas marítimas, mayor vigilancia y el apoyo que requiere el sector.