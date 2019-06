GOBIERNO DEL ESTADO ANALIZARÁ SI SE CONSTRUYE DISTRIBUIDOR VIAL

Tras señalar que valdría la pena que se haga el distribuidor vial de las avenidas Colosio y Patricio Trueba, pues el proyecto está terminado, el gobernador Carlos Miguel Aysa González indicó no será él el que decida, sino todos en su conjunto, con opiniones técnicas, al tiempo que manifestó no habría problema si no se hace este año, pues se le entregaría “a la nueva administración del 21 y decidirán lo mejor”.

En entrevista, el mandatario campechano calificó de justa la petición de los 114 comerciantes instalados en esas avenidas que piden se reconsidere el proyecto y quede claro, del que apuntó valdría la pena su ejecución pues hay mucha afluencia vehicular en la zona, pero “tenemos que oír a todos”.

-A lo mejor todos están de acuerdo, la gran mayoría o la mayoría, de que se haga, lo hacemos; pero en este momento queda el proyecto en el cajón, vamos a revisarlo bien porque es un sentimiento de los comerciantes, -quienes- alegan lo que pasaron por lo del megadrenaje.

Reiteró su postura de escuchar a las personas que consideran saldrían afectadas por esta importante obra, entre otras cosas, porque “los tiempos no están fáciles, hay crisis económica. Yo creo es importante que tomemos en cuenta la opinión de ellos, yo lo valoro”.

Asimismo, indicó que los 232 millones de pesos destinados a su realización se podrían reasignar pues el dinero no se pierde, simplemente se pone en otras obras pues hay proyectos pendientes no solo en Campeche sino en todo el Estado, entre los que citó la continuación de la avenida Lázaro Cárdenas, y está lista para que se empiece a trabajar.

-Yo no doy banderazos, me gusta que ya estén las obras trabajándose y voy y las visito.