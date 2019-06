GOBIERNO ESTATAL ANALIZA EJECUCIÓN DE OBRAS EN TODOS LOS MUNICIPIOS

Luego de señalar hay el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar obras en nuestra entidad, las que dará a conocer el propio Jefe de la Nación, el gobernador Carlos Miguel Aysa González aseguró su administración también cuenta con recursos para este tipo de acciones, al tiempo que destacó los once municipios se verán beneficiados.

En entrevista durante la gira de trabajo que realizó esta mañana por la cabecera municipal de Tenabo, indicó en la reciente reunión que tuvo con López Obrador, éste le patentizó el apoyo y respaldo a la entidad.

El lo tiene que comentar, vienen obras para el Estado, obras que va a hacer el gobierno federal, pero nosotros también tenemos recursos para hacer obras. El día de ayer estaba revisando nuevas inversiones para obras porque quiero que los Municipios también reciban beneficios –confirmó y añadió se dispersarán los recursos en la mayoría de ellos.

En la entrevista con los reporteros, el mandatario campechano se refirió también al paso de migrantes por territorio campechano, único en el país que tiene frontera con dos naciones: Belice y Guatemala, y la presencia de la Guardia Nacional, indicó es un compromiso que adquirieron los cinco Gobernadores esta región.

-Belice está más difícil porque es una zona donde hay mucha vegetación, pero en la zona que estamos, precisamente es el compromiso que hicimos con el Presidente, los cinco gobernadores.

-Y no sólo la Guardia Nacional, el Instituto de Migración y la policía estatal, las policías municipales, coadyuvan; prueba de eso es que, ya con el trabajo y el compromiso que hicimos, ya tuvimos reuniones, ya se lanzó el operativo y se han retenido, vamos a llamarle así, a cerca de 60 migrantes, los cuales están siendo atendidos.

Categórico indicó hay un respeto total a los derechos humanos pues se trata de personas que buscan una oportunidad, y se les debe querer como seres humanos que son y comentó la petición del Presidente es que sea un ingreso ordenado tanto al Estado como al país.

-Si no es así, están de forma irregular –indicó y señaló por estrategia no se comenta los operativos que se realizan, Existen retenes en el estado, en los aeropuertos, en los autobuses, de la policía estatal, municipal y migración; no podemos sólo la policía, tiene que estar gente de inmigración haciendo su trabajo, coadyuvando, y nosotros con ellos.

En el caso de los más de 50 migrantes detenidos hace unos días, comentó se atendió de inmediato a los menores de edad y se llevaron a albergues, asunto que atiende el Sistema DIF estatal, pues la orden es dar toda la atención a los niños que vengan solos.

-Se habilitó la Academia de Policía a solicitud de Migración y ahí se les está atendiendo; tenemos una coordinación absoluta y total con el gobierno federal, y les reitero aquí que trabajaré de la mano con el Presidente López Obrador –concluyó.