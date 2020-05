Gobierno Estatal atiende necesidades en comunidades limítrofes

Ante la contingencia por Covid-19, el Gobierno del Estado sigue pendiente y atendiendo a las comunidades que se encuentran en la zona limítrofe del Municipio de Calakmul donde se mantiene permanentemente la vigilancia.

Alejandro Medina Peña, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, indicó que no hay necesidad de que los habitantes de las comunidades de esa región deban recibir atención del vecino Estado, pues en días pasado no se permitió el acceso a una caravana quintanarroense que pretendía ingresar a territorio campechano con el argumento de llevar ayuda ante la contingencia sanitaria.

-Campeche está atendiendo a los campechanos, y la zona limítrofe, con todas sus localidades, como Estado la atendemos como al resto de las comunidades en la entidad, a los sectores se les brinda ayuda.

-No los hemos abandonado; poco a poco hemos estado desplegando determinadas acciones, como despensas, pues hay que entender que la situación actual amerita tener las principales condiciones para sobrellevar esto y la comida es una de ellas y estamos tratando de llevarlas. Pero las necesidades son de los campechanos y el Estado y el Municipio, que tiene sus propias competencias, también tiene que cubrirlas; no hay la necesidad, nosotros lo tenemos que atender y es nuestro Estado, no tiene por qué venir alguien más.