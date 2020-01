Gobierno Estatal, dispuesto a “aportar” para bajar tarifas eléctricas

Tras anunciar que la próxima semana vendrá a Campeche personal de la Comisión Federal de Electricidad a reunirse con el secretario de Energía, el gobernador Carlos Miguel Aysa González manifestó que de ser necesario, el Gobierno del Estado hará sacrificios y dará su apoyo para un mayor subsidio y se modifique la tarifa eléctrica y pase de 1C a 1F.

-Estamos viendo que nos cambien de la 1C a la 1F, tenemos muchos avances, viene gente de Comisión la próxima semana… ya tengo algo, ya acordamos ayer con –Manuel- Bartlett y viene gente la próxima semana a reunirse con el secretario de Energía para seguir trabajando en eso. Soy terco, y ayer se lo dije a Bartlett: Si no me resuelven de aquí no me quito, así soy yo.

-Estamos platicando y si es necesario, que quede claro, que el Gobierno del Estado haga sacrificios y apoye para que haya más subsidio, lo va a hacer porque el dinero es de ustedes y yo sólo trabajo para los campechanos.

-Estoy viendo que nos den, en algunos lados, de acuerdo a estudios, la tarifa, pero quizá no en todos; estoy viendo la posibilidad de que hagamos un aporte para que se reduzcan y se beneficie a los que menos tienen.

Aclaró que cuando se da el subsidio, es en la época de verano, no todo el tiempo.

-Nosotros tendríamos que aportar. Estoy dispuesto, haciendo algunos ahorritos, por el bien de todos… lo que hago, es luchar para que se le dé el mayor beneficio a la gente.

Esa es mi chamba, voy a seguir trabajando por ustedes, me quedan 20 meses, todos los días digo: Me queda tanto, para que así me esfuerce más.

Por otra parte, señaló ya presento su renuncia como secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera y hay una persona encargada desde anoche.

-Soy una persona de trabajo y tienen que seguirme el paso en todo momento y la primera divisa es trabajar. Y los que tengan deseos de participar en política, ahí están sus partidos para que participen.