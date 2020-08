Gobierno Estatal trabaja para dejar certeza jurídica a transportistas: Armentía

Luego de puntualizar que no habrá subsidio alguno para los concesionarios del servicio de transporte público en la entidad, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, indicó se trabaja en mecanismos para que, antes de concluir la actual administración, dejarles certeza jurídica por lo que se trabaja en una iniciativa para reducir sus costos de operación hasta en un 50 por ciento.

-Quiero ser muy claro en la postura del Gobierno del Estado, sobre todo del Consejo Estatal del Transporte; por el momento no está considerado ningún subsidio a los transportistas, y no quiere decir que no vaya a haber acciones para ayudarles –apuntó y añadió no se pueden hacer modificaciones presupuestales, pero se busca dejarles una certeza jurídica por lo que pidió a los representantes populares, trabajar juntos.

-Y hacer una iniciativa de Ley en la cual podamos reducir los costos tanto en la Ley Hacendaria en los temas de las cuotas que pagan transición, resellos, así como modificar el Reglamento del Instituto y reducir hasta en un 50 por ciento los costos que tienen para cada concesionario y no estar año con año renovando sus trámites y uno de ellos es el que se tiene doble licencia, el emplacamiento, así como el Seguro, los exámenes antidoping, el costo de la capacitación, las verificaciones, el tema de salud.

Aseguró hay acciones que se pueden plasmar en un documento jurídico, que permita “en un momento en el cual tanto ustedes como nosotros no estemos, dejar esa certeza jurídica, pero quiero ser enfático, subsidio no está considerado por el momento”.

En cuanto a las tarifas, puntualizó se tiene que analizar pues la situación en la entidad y en el país no es fácil, es compleja para los ciudadanos y se debe ser responsable y saber que un aumento impacta directamente a la economía de las familias.

Finalmente, planteó una “platica formal con ustedes” para contribuir, para luego cuestionarles si “han escuchado la voz del pueblo y si la gente aceptaría en estos momentos un incremento a la tarifa”.