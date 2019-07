GOBIERNO ESTATAL YA ANALIZA ACCIONES ANTE RECORTE DE PROGRAMAS FEDERALES

El Gobierno del Estado ya analiza los programas que desaparecen en el 2020, pues ya lo notificaron, por lo que se hará una mesa de trabajo para ver con qué entra el Estado y con qué la Federación, señaló Pedro Armentía López, secretario de Gobierno, quien pidió “no echar culpas”.

-Siempre lo he dicho desde que estaba en otras Secretarías: es un trabajo de colaboración, tenemos que jalar todos parejos para que a Campeche le vaya bien… Obviamente hay sectores que van a tener un impacto en lo negativo, en el tema del campo, en los temas agrícolas, de Progran, para atención de la mujer.

-Tenemos muchos temas que estamos trabajando sobre la mesa pero que podemos tener una muy buena relación, una buena planeación para que en el 2020 los campechanos tengan la atención que se merecen y sobre todo, que le lleguen a la gente que más lo necesita –apuntó.

Por otra parte, sobre la protesta de simpatizantes del Freciez, comentó el sábado pasado hubo una reunión con el Subsecretario de la Sedatu para hablar con los afectados del Freciez y precisó las acciones a realizar que comienzan el 15 de julio con mediciones; el 15 de agosto habrá una reunión informativa y el día último de ese mes, vendría de nueva cuenta el Subsecretario de la Sedatu.

Apuntó está en permanente contacto con Katia Meave y agregó que hay diferencias y criterios que no benefician, “como lo comentan ambas partes, pero yo creo que debe haber diálogo, esperar que esto se resuelva”.

Destacó la reunión con los diputados locales, quienes hacen un exhorto a las dependencias federales para que vengan a Campeche y se sienten y pueda haber diálogo.

-En particular te puedo decir que Katia ha estado presente en las reuniones, cerca de Freciez, obviamente no todo está en sus manos. Ella solicita las reuniones a la Federación y serán ellos los que den fechas. Es un tema que le compete totalmente a la Federación pero el Estado no se ha cerrado, está pendiente y el Gobernador sostuvo una reunión con el titular de Sedatu, para ver los temas que afecten a las tierras sobre todo en Campeche –concluyó.