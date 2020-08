Gobierno no se “enganchará” ni caerá en provocaciones políticas: Armentía

Ante la proximidad del proceso electoral, el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López indicó que la actual administración “no se engancha con nadie, no se pelea ni hay colores”, pues la administración estatal está para trabajar al tiempo que indicó los partidos políticos que quieran adelantar o tomar acciones “para desestabilizar, sacar raja política o enfrentarse al Gobierno” no caerá en provocaciones.

-El periodo electoral inicia hasta el mes de enero; ya verán en sus tiempos, y formas los partidos políticos podrán fijar sus posturas, pero hasta el momento, el Gobierno del Estado no caerá en provocaciones y mucho menos en sacar rajas políticas de algo que se ha suscitado últimamente, de querer confrontar y no desearle el bien al Gobierno.

-No es nada más no desearle el bien al Gobierno, sino desearle el mal al Gobierno, a la ciudadanía y muchas veces algunas personas no se dan cuenta que por querer sacar “raja política” lo que hacen es confundir, denostar, criticar, algo que también está en su responsabilidad como ciudadanos y muchas veces como representantes –indicó y puntualizó gracias a la gente, se ha tenido un año sin problemática social en la entidad, sin conflictos sociales.

En entrevista, Armentía López se refirió también a la aplicación de la Ley Seca, tema en el que indicó se cumple con la labor de vigilancia, e indicó la ciudadanía tiene un papel importante en la materia pues sin demanda no habría comercialización.

-A los que piden se levante la Ley Seca, decirles que lo primero es la salud, pensar en la familia, y ya vendrá el tiempo de “esparcimiento y diversión”; entendemos la problemática de muchos sectores que lo piden, pero hay que reconocer el gran esfuerzo de los expendios de sumarse y entender que es un bien común, colectivo y se les ha hecho ver que se tenía que aplicar.

-La decisión se toma en un Consejo,estamos valorando la afectación e impacto que puede tener en otros Municipios.