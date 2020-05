Gobierno subasta casa del “Señor de los Cielos” en 49.7 mdp

Cráter Casa

📌 INVERSIÓN 📌Si estás buscando invertir en bienes raíces, la zona del Pedregal representa una excelente oportunidad por su ubicación. 🏠 #Cráter525Adquiere esta increíble residencia de 3,500mts² de superficie y 2,500mts² de construcción a un super precio 💰. Estacionamiento, cantina con cava, bodega, finos acabados, alberca techada, casita de muñecas en el jardín trasero, amplios espacios, en dos plantas, 9 recámaras, closets y mucho más. Participa vía telefónica ☎️ o en ausencia 📩 en la segunda #SubastaConSentidoSocial este 3 de mayo a las 11:00 desde #LosPinos. 📍

Posted by Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado on Friday, May 1, 2020