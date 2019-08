GROENLANDIA NO ESTÁ A LA VENTA, CONTESTAN A TRUMP

El Gobierno de Groenlandia expresó este viernes que satisfacen las versiones de que el presidente Donald Trump está interesado en que Estados Unidos compre ese territorio danés semiautónomo, pero aclaró que no está a la venta.

Luego de conocerse reportes de que Trump mencionó la idea de que Estados Unidos compre Groenlandia, el Gobierno de la isla ubicada entre los océanos Atlántico y Ártico publicó un comunicado breve para aclarar que no está en el mercado.

Esa expresión “la vemos como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos”, indicó el Gobierno de Groenlandia en su sitio web. “Por supuesto, Groenlandia no está a la venta”, puntualizó.

Lars Loekke Rasmussen, quien fungió como primer ministro danés hasta junio, habló de la idea en redes sociales y tuiteó que “debe ser una broma del Día de las Bromas de Abril” y que estaba “totalmente” fuera de temporada.

Un aliado de Trump dijo el jueves a The Associated Press que el mandatario ha hablado con asesores y aliados sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia, pero que no lo comentó en serio.

Adicionalmente, un asistente legislativo republicano afirmó que Trump, en conversaciones con legisladores, planteó la idea de comprar Groenlandia y que insistió lo suficiente como para dejarlos intrigados, aunque estos tampoco tomaron sus comentarios en serio.

Ambas personas hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre conversaciones privadas.

La Casa Blanca no ha comentado los reportes, pero no sería la primera vez que un líder estadounidense intente comprar la isla más grande del mundo.