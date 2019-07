GUATEMALA RECHAZA FIRMAR ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS

Guatemala rechazó firmar el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, informó el presidente estadunidense Donald Trump.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros al firmar un acuerdo de tercer país seguro”, escribió el republicano.

Cercado por distintos sectores que se opusieron a la posibilidad de que Guatemala se convirtiera en un Tercer País Seguro, e interpusieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, el presidente guatemalteco Jimmy Morales canceló una reunión prevista con Trump la semana pasada.

Bajo ese concepto, la nación centroamericana debería tramitar los pedidos de asilo de todos los migrantes que pasan por su territorio en su marcha hacia el norte, un flujo que se ha incrementado notablemente desde el año pasado.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el domingo pasado un amparo provisional para que Guatemala no sea convertida en un tercer país seguro para migrantes.

Guatemala, según varios sectores, no tiene la capacidad económica ni de seguridad para ser un tercer país seguro para migrantes.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019