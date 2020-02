Gustavo Adolfo Infante es un malagradecido: Chapoy

Durante la celebración de los 24 años del aniversario de ‘Ventaneando’, Paty Chapoy aseguró que Gustavo Adolfo es una persona malagradecida; “yo lo descubrí, le di la oportunidad en ‘El mundo del espectáculo’; le fui dando armas para que pudiera ser alguien dentro de este medio”.

Y es que hace unas semanas el periodista de Imagen Televisión aseguró que Chapoy es una buena ejecutiva, pero mala periodista.

Al respecto, Chapoy aseguró a TvNotas que “el señor es bastante tonto, todo lo que dice es pura mentira; a él le molesta ‘Ventaneando’ y que sigamos siendo los líderes en esto”.

“Es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado. Me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano, pero así sucede, tratas bien a una persona y luego dice cosas indebidas”.