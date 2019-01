HABRÁ ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE COMBUSTIBLE: SENER

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, resaltó que hay el suficiente combustible para atender las necesidades de la población y que por lo tanto continuará el abastecimiento de forma permanente, todo en el marco del combate al robo del carburante en el país.

Nhale pidió el apoyo de la población del país para no hacer compras de pánico de combustibles, porque la estrategia además de abastecer es combatir el robo.

“A la población se le dijo que no entrara en pánico, yo estuve diciendo desde antier que en la Ciudad de México no hay desbasto de combustible, no hay desbasto en Monterrey, no tenemos desabasto en Veracruz y Boca del Río, en la Península de Yucatán, todo eso lo estuve diciendo”, argumentó en entrevista radiofónica.

La funcionaria dijo que la estrategia seguida por el gobierno federal para combatir el robo de combustible por ductos ha significado la aplicación del protocolo; cuando se detecta una baja de presión en los mismos, la separación del cargo del personal involucrado y las denuncias correspondientes.

Insistió a la población en no hacer compras de pánico de combustibles y de adquirir el producto de forma normal, “pues vamos a estar permanentemente y continuamente abasteciendo a las gasolineras”.