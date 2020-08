Hacienda alista nueva denuncia contra el exdirector de Pemex

Santiago Nieto informó que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se prepara una quinta denuncia contra Emilio Lozoya Austin ya que han encontrado actos de lavado de dinero, defraudación fiscal y generación de empresas fachada.

“Estoy preparando una quinta denuncia contra Emilio Lozoya, ya que hemos encontrado actos de lavado de dinero, defraudación fiscal y generación de empresas fachadas, cohecho y recepción de sobornos, además de actitudes faraónicas como usar 700 veces un helicóptero para ir de su casa a su oficina lo que me parece un exceso, cuando el trayecto podría llevarle 40 minutos en auto”, expresó Santiago Nieto en su segunda visita Querétaro en la presente semana.

Durante una invitación de la diputada federal por Morena, Beatriz Robles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que el tema del combate a la corrupción es una de las prioridades del Gobierno Federal.

El jefe de la UIF agregó que no tienen abierta una carpeta de investigación abierta contra los queretanos Ricardo Anaya, ex diputado federal y Francisco Domínguez, ex senador y actual gobernador de Querétaro, y que han sido señalados el la denuncia de Lozoya Austin, ya que corresponde a la Fiscalía General de la República iniciar la investigación.