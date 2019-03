“HE AMADO Y AMO A SELENA”, ADMITE JUSTIN BIEBER

El cantante canadiense Justin Bieber negó este martes que siga interesado en tener como pareja a la artista Selena Gomez, aunque aclaró que la ama.

“He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo mejor que me ha pasado en mi vida, punto”, explicó Bieber en su cuenta de Instagram.

De esta manera el cantante canadiense se defendió de los comentarios negativos que ha recibido tras anunciar su retirada temporal de la música y que cuestionaban su matrimonio con Hailey Baldwin, de 22 años de edad.

Bieber negó que su matrimonio sea una estrategia para volver con Selena Gomez y advirtió de que nunca más responderá a mensajes que cuestionen su amor por Baldwin.

Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: ‘él siempre vuelva a Selena’ ‘Selena es mejor para él’. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eras un fan o una buena persona”, terminó.

Bieber, de 25 años, publicó este mensaje después de que ayer informara de su retirada temporal tras reconocer que no había sido feliz en su última gira.

El canadiense hizo hincapié en que la retirada es temporal para poder dedicarse a su familia y anticipó que volverá al mundo de la música con un éxito.