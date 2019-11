HIJOS DE EVO MORALES DEJAN SU PAÍS Y SE VAN A ARGENTINA

Este sábado, los hijos de Evo Morales, Álvaro y Evaliz, salieron de La Paz con destino a Buenos Aires en un vuelo comercial, previa escala en Lima, informaron fuentes de la Cancillería argentina.

Los hijos del expresidente boliviano acudieron durante esta semana a la Embajada argentina en La Paz para tramitar su traslado, que realizarán sin ningún trato especial.

El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, mostró en un mensaje en Twitter pasajes de Evaliz y Álvaro Morales para el vuelo de Latam a las 4:39 a.m. hora local (3:39 a.m. en Perú) desde el aeropuerto internacional de El Alto, que da servicio a La Paz, con llegada a las 5:30 a.m. de Lima, desde donde emprenderán el trayecto hacia el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.