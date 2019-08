HOMOSEXUALIDAD NO ES UNA GRIPE, SEÑALA COMUNIDAD LGBT

Respeto a la comunidad homosexual, pidió a la Iglesia Católica la activista LGBT, Alejandra Ruiz Sierra, quien consideró que “la homosexualidad no es una gripe que se quite con una charla, un tratamiento o medicamento”, luego de que la iglesia anunciara un conferencia en la que Mauricio Clark, conductor de televisión, narrará cómo dejó de ser gay.

“Es una ofensa, la homosexualidad es una forma de vida, no es una gripa que se pueda curar, va más allá, no se quita, no puede ser posible que hagan esto, pedimos respeto a la iglesia, porque lo único que están fomentando con estas charlas es que haya más odio hacia la comunidad gay que tanto hemos luchado por nuestros derechos”.

Alejandra Ruiz pidió a los católicos dejar de tomar acciones infundadas con las cuales lejos de ayudar a las personas a salir de lo que ellos llaman un problema, lo que ocasionan es confundir a quienes están tratando de aceptar sus preferencias sexuales y enfrentar al mundo.

“Nadie elige ser homosexual, y nos juzgan como si fuera una opción, es algo con lo que tenemos que luchar, ha sido una lucha de años esta situación como para que se quiera dar reversa a estos logros con pláticas que lejos de ayudar, pueden hasta perjudicar a aquellas personas que están tratando de tomar fuerza para decir al mundo lo que son, por que es mucha la discriminación, los señalamientos que uno tiene que aguantar”.