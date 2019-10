HORARIO DE VERANO TERMINA Y NO BENEFICIÓ A EMPRESARIOS, ASEGURAN

Dirigentes de la Canaco-Servytur y de la Federación de Pequeños Comercios, Jean Du Bar del Río y Candelaria González Cajún, coincidieron que el horario de verano que está por concluir no benefició en nada, por lo que optarán por el uso de paneles solares para reducir sus gastos.

En entrevistas por separado, coincidieron en señalar que ante los altos costos del servicio de energía eléctrica, el sector privado comienza a optar por el uso de paneles solares así como de energías limpias.

Du Bar del Río destacó el organismo que dirige trabaja en la implementación de estrategias para el uso de paneles solares, los que dijo se adquirirían mediante financiamiento y que los pequeños empresarios cuenten con mecanismos para reducir el consumo de energía eléctrica, pues es una de las principales cargas económicas de éste y otros sectores.

Por su parte, González Cajún afirmó categórica que el cambio de uso de horario, no trajo beneficio alguno y añadió que adelantar o retroceder una hora el reloj no reduce el consumo de energía eléctrica, y no se ve cambio alguno comparativamente con el aprovechamiento de la luz solar.

-Beneficios reales no hay, porque los comerciantes tienen que abrir sus establecimientos a una hora específica, y el consumo de energía eléctrica es mayor y los costos aumentan.