Hospitalizan a Andrea Legarreta a causa del coronavirus

Andrea Legarreta tuvo que ser trasladada a un hospital en una cápsula médica, utilizada para evitar que los pacientes diagnosticados con COVID-19 puedan contagiar al personal médico o a otros pacientes.

Legarreta fue diagnosticada como positiva el lunes pasado, posteriormente confirmó que se contagió de la enfermedad al salir al cine en compañía de su familia.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la conductora detalló su estado de salud tras acudir al hospital para que le realizarse una tomografía, la cual reveló que tenía neumonía, por lo que el doctor le recomendó permanecer ahí un par de días para estar en observación. “Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… estaré un par de días y me iré a curar a casa”, compartió la conductora en sus redes.

Cabe mencionar que desde que la conductora fue diagnosticada como positiva, todo el elenco y el personal de producción del programa “Hoy” se vieron en la necesidad de volver a realizarse las pruebas para detectar el COVID-19, y es que el virus ya ha causado que el equipo se haga más de tres pruebas para detectar algún caso positivo de la enfermedad.