“Hoteles Covid” aún no son necesarios en Campeche

Jorge Manos Esparragoza, secretario estatal de Turismo, aseguró no ha sido necesario crear “Hoteles Covid-19” en el Estado de Campeche pues la entidad sigue siendo a nivel nacional una de las Entidades con los números más bajos de contagios, por lo que se le considera tiene un gran porcentaje de camas disponibles en los hospitales públicos y privados.

-No se tiene al día de hoy un “Hotel Covid” como en otros lugares del país, donde fue necesario habilitarlos por el gran número de casos no solo de personas con posible contagio-, dijo.

Señaló aún no pueden cuantificarse las pérdidas provocadas por la contingencia sanitaria pues no se sabe cómo va a terminar, y recordó, no en Campeche ni en el país, sino los términos que se manejan a nivel mundial, indican se perderán muchos empleos en el sector turístico, actividad que indicó llevará tiempo para reactivarla “a como estábamos acostumbrados”, por lo que la afectación será a nivel mundial, internacional.

Cabe señalar que en el estado de Campeche hay aproximadamente 8 mil 500 cuartos de hotel.