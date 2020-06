Hoy arrancó el Programa “Verano Divertido”

El pasado 5 de junio fue el último día de las clases a distancia y este lunes 8 inició el Programa “Verano Divertido”, el cual se desarrollará hasta el 7 de agosto con actividades lúdicas a través de la televisión y medios digitales, con la que los niños podrán continuar aprendiendo de una forma dinámica, expresó el secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis.

Explicó que a diferencia del programa “Aprende en Casa”, el “Verano Divertido” no es obligatorio, sin embargo recalcó que las actividades que contempla son de gran ayuda para que los menores ocupan su mente y no estén aburridos o no sufran de ansiedad por el encierro en sus viviendas.

Tampoco va a significar una calificación para los niños sino más bien será un apoyo para su entretenimiento y que al mismo tiempo aporta el aprendizaje.

El secretario de Educación comentó respecto a algunos refugios temporales que son escuelas y tuvieron daños por las lluvias, significó que están a la espera de que descienda el nivel del agua en algunos casos donde todavía se registra inundación para valorar las afectaciones y trabajar en la recuperación de estos espacios.