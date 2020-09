Hoy no estamos para jalar candidatos de otros lados: Morena

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para la gubernatura del Estado en el 2021, indiscutiblemente va a ser Layda Sansores San Román, no hay ninguna duda, aseguró el diputado federal por ese instituto político, Carlos Martínez Aké, quien no obstante señaló no se debe desdeñar el apoyo de nadie, porque lo que debe hacerse es sumar voluntades.

-Es lo que se está haciendo pero la candidatura será para Layda Sansores, si es una mujer y si no, será un morenista; la candidatura a Gobernador no está a discusión y hoy no estamos para jalar candidatos de otros lado –agregó al tiempo que puntualizó tienen la certeza de que será, el 99 por ciento, Sansores San Román la candidata en nuestra entidad, no tenemos duda de ello.

Afirmó tiene mucha experiencia y que la intención del voto mayoritario es a favor de MORENA, más allá de cualquier candidato, si la elección fuera hoy, arrasaría y ganaríamos en el Estado en todos los espacios; ojalá podamos mantener esa voluntad ciudadana a favor de nuestro partido.

-Layda tiene una trayectoria reconocida no solo en Campeche, sino en el país y los campechanos están conscientes que un parteaguas de la democracia fue Layda Sansores y fue despojada de un triunfo legítimo en 1997; legalmente por la votación que tuvo y le robaron, fue víctima de un fraude electoral y hoy es buena oportunidad para que haya justicia para ella y se demuestre que se puede gobernar diferente un Estado que ha sido dominado por una cúpula y no ha dado resultados.

Martínez Aké señaló muchos de los que estuvieron con ella en 1997, hoy son adultos mayores y tienen la esperanza de que ella gobierne Campeche.

Finalmente, descartó la contienda electoral en el 2021 sea una contienda con violencia política o física y apeló a que todos los que aspiren tengan madurez y respeto por Campeche.