Icatcam lanza nueva campaña de capacitación laboral

El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Campeche (Icatcam), aplicará este año una nueva estrategia para incrementar la capacitación, con curso que tendrán una duración de 20 horas al mes y que se impartirán en cada uno de los planteles con que cuenta en todos los municipios del Estado, informó su director, José Domingo Berzunza Espínola, quien destacó el año pasado fueron 20 mil campechanos los que asistieron a sus clases.

Asimismo, afirmó el Instituto no ha despedido a ningún instructor al tiempo que comentó cien de los más de 300 con que contaba no registraron proyecto alguno para el primer trimestre del año pero podrán hacerlo para el siguiente periodo que comienza en abril próximo, y los que no lo hicieron son precisamente aquellos que se había inconformado.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal indicó este año el Icatcam se renueva y lanza la campaña “El Nuevo Icatcam”, en la que se atienden las instrucciones del Gobernador para que tuviera una mayor pertinencia y acercamiento con el sector empresarial y garantizar la formación de capital humano campechano que pueda estar a la altura de las necesidades y los retos que este sector tiene en la entidad.

Agregó serán cursos cortos, de 20 horas mensuales, con pertinencia en las actividades económicas que hay en las comunidades y, sobre todo, puedan propiciar una rápida inclusión laboral de quienes los reciben, a las micro y pequeñas empresas; su costo será de 300 pesos y se inició con el curso de parrilleros, y apoyar la industria turística y agroalimentaria en la entidad, con la intención de tener mano de obra calificada.

Berzunza Espínola destacó son más de 300 cursos los que se ofertan.