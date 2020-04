IET no es una institución crediticia: Castillo Zárate

El Instituto Estatal del Transporte (IET), no está en posibilidades de responder de manera positiva a la petición de operadores del servicio quienes solicitaron el otorgamiento de créditos, indicó su titular, Juan José Castillo Zarate, porque “no es una institución crediticia”.

-Tendrían que ir a cualquier institución crediticia que esté en posibilidades de proporcionarles lo que buscan; ayer los atendí, escuché sus inquietudes y les aclaré no quiero se vayan con la idea o falsa esperanza de que les vamos a dar algo; desde el principio se les dijo no tenemos recursos para prestar dinero. Que quieran seamos intermediarios, es otra cosa –manifestó e indicó será la instancia correspondiente decidirá qué se hará, si hay apoyo o no.

Dijo entonces se debe averiguar que “si estás funcionando como empresa, no debes esperar a que alguien más te lo dé” y aunque reconoció son operadores los que piden ayudan, éstos dependen de los concesionarios y, entonces, recurrir a ellos y “si hay una mala administración, es otra cosa”.

-Lamentablemente, esto les va a enseñar a que no todo lo que ingresa a una empresa o compañía, es ganancia; tendrán que administrarse de tal forma que tengan ahí un Fondo del que puedan disponer en caso de presentarse una contingencia como ésta, pues son fortuitas y no llegan cuando lo esperas… no podría decir si se cuenta o no con un recurso o fondo para esto porque en caso de emergencia se liberan recursos a nivel federal y llegan para atender la contingencia –finalizó.