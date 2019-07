IET SANCIONA A DOS COLECTIVOS POR TARJETONES IRREGULARES

Dos vehículos tipo combi de una cooperativa de Calkiní fueron retenidos este martes durante un operativo realizado por el Instituto Estatal del Transporte (lET), informó el director, Juan José Castillo Zarate.

“Ya acudieron los propietarios de las unidades, se les sancionó con 4 mil pesos por no contar con documentos vigentes, ellos adquirieron tarjetones bajo la figura de Tolerado la cual no está regulada en la ley”.

Consideró que Genaro Xool, que acusó falta de equidad por parte del IET, está equivocado en sus señalamientos ya que el extorsionaba a los concesionarios para poder circular.

“Se analizará está situación para proceder legalmente contra esta persona ya que no existen representantes del IET delegados en los municipios; Genaro Xool exigió a 32 personas el pago de los cursos que requiere el IET para conservar la concesión, curso que no se impartió y los recursos no ingresaron a las arcas de la autoridad”.