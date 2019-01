¡IMPORTANTE, VACÚNATE CONTRA EL PAPILOMA HUMANO!

El Virus del Papiloma Humano (VPH) representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes por lo que suele incluirse dentro del grupo de enfermedades venéreas. Se estima que 8 de cada 10 mujeres la padecen o la tendrán, al menos una vez.

El doctor Raúl Romero Cabello señala la importancia de la vacuna contra VPH: la vacuna contra el virus del papiloma humano ayuda a prevenir cáncer de cérvix, cáncer de pene y otros tipos de enfermedades cancerosas.

La familia del VPH cuenta con más de 150 variedades o cepas diferentes, de las cuales más de 30 pueden infectar la zona genital y otras pueden infectar cualquier región de la piel del resto del cuerpo. Asimismo, existen tipos de mayor riesgo que causan cáncer como los 16 y 18, así como los de menor riesgo (6 y 11), que son los principales causantes de las verrugas genitales.

Es por eso que la alimentación juega un importante papel en la cura del virus del papiloma.

– Frutos rojos. Uno de los alimentos que combaten el VPH, es incrementar la ingesta de frutos rojos como la cereza, arándanos, zarzamoras, fresas y frambuesas, ya que fortalecen tu sistema inmunológico y hacen que el virus sea más difícil de permear en tu cuerpo.

-Ajos. Este alimento es ideal para combatir este virus debido a sus propiedades antivirales. Además sus minerales, te permitirán fortalecer tus defensas y luchar contra este virus más eficazmente.

– Vegetales verdes. Una de las mayores propiedades de los vegetales verdes es el ácido fólico y con base a una investigación, titulada: Alternative and Complementary Therapy in the Prevention and Management of Gynecologic Cancers, se afirma que la ingesta de éste, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y revertir el VPH.

– Frutos secos. Las almendras y las avellanas son los mejores frutos secos para combatir el Virus del Papiloma Humano; posee grandes cantidades de ácidos Omega 3 y Vitamina E. Los ácidos Omega 3 te ayudarán a optimizar tu sistema inmunitario, mientras que la vitamina E conseguirá fortalecerlo.

– Agua alcalina. La razón es que se debe de reducir la toxicidad del cuerpo, especialmente la que se concentra en la sangre y en los intestinos, por lo que lo ideal es alcalinizar el cuerpo y revertir la expansión y predisposición a infecciones.

– Otro de los alimentos que combaten el VPH y que no pueden faltar en tu alimentación diaria son los champiñones que son ricos en minerales y Vitamina B y E. (Con información de Excélsior).