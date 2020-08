IMSS: 50 por ciento de los empleos en México son informales

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que buscan dar seguridad social a quienes trabajan en la informalidad, al destacar que alrededor del 50 por ciento de los empleos que hay en México son bajo esta modalidad.

Mencionó que en esta administración se diseñan diversas estrategias para lograr que este sector de la población cuente con servicios de salud de calidad.

“Nadie puede decirles que no trabajen, nadie puede decirles que no tienen un empleo, que no salen a buscarse la vida, que no lleven pan a sus mesas. Pero diferentes diseños institucionales los han mantenido ahí; y es una de las cosas en las que nosotros queremos marcar una diferencia. Ya hay un primer avance importantísimo, pero que tuvo que ser ―no por voluntad de los gobiernos anteriores― sino por una sentencia de la Corte con el tema de trabajadoras del hogar”.

Indicó que deben ir a buscar a esos trabajadores independientes, a estas otras modalidades que históricamente habían tenido barreras, barreras a la entrada.

Señaló que se ha registrado un incremento en el número de trámites que los derechohabientes realizan en línea, principalmente en lo referente a la vigencia de derechos.

“Un incremento de 211 mil, al mes de julio, son 16 millones de consultas; y no lo presumo porque sea algo que haya hecho personal, ni mucho menos, pero nos está diciendo que la gente está más interesada hoy que antes de su seguridad social, de qué va a pasar con ellos y sus familiares si llegan a enfermar o si llegan a tener un accidente”.