IMSS CAMPECHE FORTALECE PLANTILLA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

Como parte del evento nacional de “Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas 2019”, la Delegación Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suma un total de 50 médicos de 24 especialidades para fortalecer su plantilla laboral en hospitales y unidades médicas, incrementar la cobertura de atención y eficientar los servicios que brinda a la población derechohabiente.

El Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal, Lic. Manuel Sansores Díaz, reconoció el trabajo bilateral con el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección 27, ya que gracias al esfuerzo en conjunto, fue posible el reclutamiento de profesionales de la salud que eligieron a Campeche como destino para trabajar.

Mencionó que “la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo que ofrece la entidad fueron clave para que los médicos dejaran sus lugares de origen y decidieran venir a vivir y ejercer su profesión en el estado, traduciéndose en el fortalecimiento de los servicios de salud para el Instituto”.

El personal reclutado, egresado de las filas del IMSS y de otras instituciones de salud, es originario de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Yucatán y Veracruz norte. Una parte se incorporó a sus áreas desde el pasado 16 de marzo, los restantes lo harán a principios de abril.

De las 24 especialidades del Régimen Ordinario se cubrieron las plazas de Endocrinología, Ginecología Oncológica, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Neonatología, Oncología Quirúrgica, Radiodiagnóstico, Salud Comunitaria, Terapia Intensiva, Urología y Urgencias.

Por IMSS-Bienestar, fueron Ginecología y Obstetricia, Cirugía General y Pediatría. En la modalidad “Sustitutos para Bolsa de Trabajo” se reclutaron para Cirugía General, Nefrología, Oftalmología, Traumatología, Medicina Familiar, Pediatría, Anestesiología, Ginecología y Urgencias.

Las áreas de desarrollo para los médicos son el Hospital General de Zona No. 1 en Campeche, Hospital General de Zona No. 4 en Ciudad del Carmen, Hospital Rural de Mamantel en Ciudad del Carmen, Hospital Rural de Hecelchakán y las Unidades de Medicina Familiar No. 12, 13, 2 y 5, de los municipios de Carmen, Campeche, Champotón y Escárcega, respectivamente.

Sansores reconoció la capacidad del equipo de reclutamiento conformado por personal delegacional, representantes sindicales, directores de hospitales y unidades médicas; asimismo agradeció la colaboración de la Secretaría de Turismo, quien apoyó con un vistoso y moderno stand, que dio como resultado la contratación del 67 por ciento de las plazas vacantes y el 33 por ciento de “Sustitutos para Bolsa de Trabajo”.

Finalmente, la Delegación Campeche informa que la bolsa de trabajo está abierta para la contratación permanente de médicos, así como de personal de sustitución, a fin de que en los periodos vacacionales, faltas y licencias, se tenga la mejor cobertura de atención.