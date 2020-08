IMSS: Caso de reinfección en México aún no está comprobado

El Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que aún no está confirmado el caso de reinfección por covid-19 en México.

Y es que el doctor Constantino López Macías, Jefe de Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, dio a conocer sobre un caso de reinfección por Covid-19.

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente, la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prever la enfermedad”, indicó Constantino López Macías.

“Aproximadamente hace cuatro meses fue que tuvo la enfermedad y hace dos meses se expuso, no laboralmente, a una persona con covid-19 y se ha tomado muestras para investigar el caso, sin embargo, a la fecha no se tienen resultados de las muestras del exudado faríngeo, por lo cual todavía no lo podríamos confirmarlo así”, señaló por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.