Incendian torre con tecnología 5G por creer que propaga el Covid-19

La historia de conspiración que contó Paty Navidad en su Twitter causó polémica y es que la actriz mexicana aseguró que las antenas de la red 5G son las causantes del Covid-19; sin embargo..

La ERA de la Inteligencia Artificial y Transhumanismo llega con Covid-19, vacunas, implantes de microchips y tatuajes cuánticos que se activan a través del 5G, ondas de radiación electromagnética que nos controlará remotamente, seres humanos ciborgs, dictadura tecnócrata. N.O.M💔 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) April 2, 2020

En Reino Unido un grupo de personas se organizaron a través de Facebook para incendiar una torre con tecnología 5G, pues ellos al igual que Paty Navidad creen que esta propaga el virus que azota al mundo entero.

Mientras el tema del Coronavirus se habla en todo el planeta, la élite está por lanzar la nueva RED 5G la cual ya les había comentado es un peor riesgo para el mundo, más que el COVID-19, y es por el echo de que seremos palomitas maíz, y o bien una nueva enfermedad cancerígena. pic.twitter.com/GZKB1rDyQD — HWORLDIELL OFICIAL (@HWORLDIELLOFICI) March 29, 2020

La BBC reportó que al menos tres antenas fueron incendiadas luego de una publicación completamente falsa, donde aseguraban que la razón por la que África no tenía altos índices de Covid-19, era porque no hay tecnología 5G. Hay que recalcar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que la ondas de conexión son de baja radiación y no suponen ningún peligro y mucho menos propagan el coronavirus.

Como ingeniero estoy convencido que, la red de telefonia recien implementada en el mundo "5g" es la causante de este nuevo virus, por que?. 1. Es la unica actuvidad radioactiva puesta en funcionamiento en el espacio radioelectrico mundial. @opsoms — Ing Daniel Perez Cor (@ingperezcorrd) April 4, 2020

El director médico nacional del NHS de Inglaterra, Stephen Powis, dijo que la idea de la conspiración de 5G era una ”noticia falsa” sin respaldo científico, que podía dañar la respuesta de emergencia al brote:

“La historia de 5G es una completa y absoluta basura, es una tontería, es el peor tipo de noticia falsa”. “La realidad es que las redes de telefonía móvil son absolutamente críticas para todos nosotros. Esas son también las redes telefónicas que utilizan nuestros servicios de Emergencia y nuestros trabajadores de la Salud y estoy absolutamente indignado, absolutamente disgustado de que la gente esté tomando medidas contra la misma infraestructura que necesitamos para responder a esta emergencia sanitaria”.