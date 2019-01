¡INCERTIDUMBRE! SEDUC PIDE QUE CONTINÚE PROGRAMA “ESCUELAS AL CIEN”

Es necesario que se dé continuidad al Programa “Escuelas al 100”, o crear uno que lo sustituya y cubra la necesidad en infraestructura de los centros educativos, y es que faltan alrededor de 400 escuelas en el estado por recibir atención y que no fueron contempladas en la primera fase del proyecto que impulsó el sexenio pasado, refirió el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán.

Recordó que la ejecución del programa “Escuelas al 100” se tenía previsto hasta el 2018, sin embargo por cuestiones de trámites hubo atrasos en pagos, y actualmente, de las 750 escuelas contempladas quedan pendiente 80.

“Todas las escuelas listadas para ser atendidas se concluirán, es una fuente de financiamiento garantizada y no hay riesgo de que el dinero no esté, sin embargo aún no sabemos si el programa Escuelas al 100 va a continuar, esperemos que sí, pero si crean otro aimilar también estaría perfecto”.

Dijo que en todo el estado restan unas 400 escuelas primarias por atender de distintas maneras, algunas de manera total, otras con remodelación por áreas.

“Nos faltan cerca de 400 escuelas contando inclusive algunas que ya habían tenido una inversión parcial y donde hace falta una inversión complementaria, es importante dar continuidad, ojalá que se esté evaluando por parte de las nuevas autoridades, pues este esquema de financiamiento a nosotros nos funcionó muy bien, nos permitió un empuje importante en inversión en este sector”.