INE abrirá módulo de credencialización en Calakmul

El Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), inició pláticas con las autoridades municipales y estatales para la instalación de un módulo de atención en la cabecera municipal de Xpujil, Calakmul, y atender la demanda de credencial de elector de la ciudadanía, informó su vocal, Ernesto Rodríguez Juárez.

Indicó que con conocimiento de las autoridades a nivel central del Instituto, desde el año pasado se acordó con el Instituto en Quintana Roo, que los ciudadanos que habitan en las localidades de Calakmul, los atendería el módulo de Campeche.

-Hasta donde tenemos conocimiento, no ha habido presencia de módulos de Quintana Roo del Instituto. Se brindó atención a los ciudadanos antes de la pandemia, y hemos hecho esfuerzos para tratar de establecer un módulo nuevamente pues los hicimos de manera temporal porque las condiciones no eran favorables, no había un espacio suficiente y la aglomeración era mucha por la gente, lo que significaba un riesgo para la salud de los ciudadanos y del personal.

-Sin embargo, ya estamos nuevamente en pláticas con las autoridades municipales y estatal, para poder establecer lo más pronto posible este servicio; esperamos en un plazo de 15 a 20 días concertar el lugar y garantizar la sana distancia, cuidar la salud que es lo primero.

Aunque no precisó cifras, destacó Calakmul tiene muchos habitantes y comunidades, y es difícil para la población trasladarse hasta la cabecera municipal para hacer su registro, de ahí las concertaciones para tener el lugar adecuado.

La zona cuenta con muchas localidades importantes, de alta población como Arroyo Negro, Dzibalito, que coincide con la zona limítrofe de Quintana Roo, que es donde se da este tipo de problema de acreditación. La gran mayoría se considera campechanos, tramitan su credencial como campechanos y ejercen su voto como campechanos, solo una minoría acredita su credencial como Quintana Roo.