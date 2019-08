INFIDELIDAD DE ANDREA LEGARRETA ES DE DOMINIO PÚBLICO, SOSTIENE ADAME

Luego de que Alfredo Adame fuera expuesto en un audio diciendo pestes de Andrea Legarreta afirmando que le fue infiel a Erick Rubin con uno de los ejecutivos de Televisa, en entrevista con la revista TV Notas, el actor señaló a Juan José Origel de haber vendido ese material a Carlos Trejo puesto que era el único que sabía sobre la existencia de la grabación, la cual dijo fue sacada de una llamada que hizo en privado hace más de ocho años con un reportero del periodista.

Pero el conductor reiteró sus palabras sobre la conductora, asegurando que no se arrepiente de ni una sola de sus palabras, puesto que Andrea es una mala mujer ya que según Adame, ella fue la responsable de que lo corrieran del programa “Hoy”.

La entrevista no fue publicada y al cabo de un tiempo Origel y Legarreta se pelearon por lo que la llamada volvió a ser tema de discusión.

“Me enteré por una buena fuente que Juan José, recientemente, le mandó estos audios a Carlos Trejo y éste se los envió a varios medios; Pepillo quería matar dos pájaros de un tiro, y aprovechando que yo tengo problemas con este estafador (Carlos), quiso afectarme y de paso volver a exhibir a Andrea”.

Respecto al por qué afirma que tiene la guapa conductora tiene un amante muy importante en la empresa, el también actor dijo que la relación extramarital es del dominio público

“Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo; en los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía un deseo, dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular… todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!”.

De la identidad del ejecutivo dijo no saber nada, pero que lo que sí le constaba era que desde que inicio el amorío, Andrea comenzó a obtener muchos beneficios.

“No lo sé, no tengo la mínima idea; lo que sí, es que con ese romance empezó a obtener muchos beneficios. Cada vez que yo tenía una diferencia con ella me llegaba un cuetazo desde arriba y me comenzaban a fastidiar, y querían que hiciera cosas ridículas ante las cámaras; por ella le quitaron el trabajo al productor Alexis Núñez, y cuando éste se fue y llegó uno nuevo, me sacaron del matutino y ella se quedó con mi lugar”.