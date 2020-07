Informa el presidente AMLO que dio negativo a la prueba de COVID19

Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó previo a su viaje a Estados Unidos donde se reunirá con su homólogo Donald Trump.

Dijo que debe actuar con responsabilidad, luego de que afirmara que la prueba salió negativo y que lleva su certificado a su viaje a Washington, donde se reunirá con Trump por la entrada en vigor del T-MEC.

El mandatario federal dijo que no se había hecho la prueba porque “no tenía ningún síntoma”, pero dijo que esta ocasión se la realizó por su viaje a Estados Unidos.

“Le había hecho caso a los doctores, ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad. Está muy seguro que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, comentó.

Destacó que se hará la prueba de nuevo una vez llegando a Estados Unidos si el protocolo así lo indica, pues tiene que ser “respetuoso de las normas que tienen en ese país y no significa absolutamente nada, no hay un demérito y yo quisiera que nadie se enfermara”.