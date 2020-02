Inifeec, incumple con transparencia: Cotaipec

Por no cumplir con la ley de transparencia al no tener pública la información sobre los resultados y procedimientos de adjudicación directa de las obras así como del proceso de licitación que se ha aplicado en la reconstrucción de algunas escuelas, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Campeche calificó como fundada la queja de un particular al respecto de esta situación.

El pleno de la Cotaipec consideró que existen los elementos suficientes para solicitar al INIFEEC que se aclare esta situación y se proporcione a la brevedad la información requerida pues es parte del cumplimiento a esta ley de transparencia y acceso a la información.

Con esta falta en la que incurrido el Instituto se violenta la fracción 28 a del artículo 74 de la ley de transparencia de Campeche que refiere a las obligaciones comunes que tienen los entes públicos para con los ciudadanos.

En los próximos días, el INIFEEC que encabeza Rossina Saravia Lugo deberá responder a las solicitudes del particular sin excusas, y es que en un primer momento informó la dependencia que no contaban con los datos por el cambio de titular.